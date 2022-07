Autos stehen Schlange vor der Abfertig im Hafen von Dover. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa FOTO: Gareth Fuller up-down up-down Verkehr Brexit-Kontrollen in Dover: Britische Urlauber im Stau Von dpa | 28.07.2022, 12:44 Uhr

Viele Briten wollen in der ersten Woche der englischen Sommerferien auf den Kontinent. Doch das erfordert von ihnen viel Geduld. Was ist der Grund für die langen Staus in Dover?