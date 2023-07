Ein 18-jähriger Autofahrer ist am frühen Freitag mit einem Auto in die Weser gefahren. Symbolfoto: imago images / Bihlmayerfotografie up-down up-down Mercedes im Hafen versenkt Bremen: 18-Jähriger landet mit Auto in Weser und ruft Vater aus sinkendem Wagen an Von Eyke Swarovsky | 21.07.2023, 12:23 Uhr

Ein Fahranfänger hat am frühen Freitag in Bremen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Weser gefahren. Noch aus dem sinkenden Wagen rief er seinen Vater an.