Brauchtum Brandenburger Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt Von dpa | 24.11.2022, 16:53 Uhr

Vor dem Kanzleramt in Berlin steht in den kommenden Wochen ein Weihnachtsbaum. Es ist eine Rotfichte, die in Brandenburg geschlagen wurde. Kanzler Scholz spricht von einer schönen Tradition.