Brad Pitt auf einer Terrasse der Akademie der Künste am Brandenburger Tor. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Hollywood Brad Pitt stellt „Bullet Train“ in Berlin vor Von dpa | 19.07.2022, 15:45 Uhr | Update vor 13 Min.

Hollywoodstar Brad Pitt ist zurück in Deutschland. In Berlin stellt er seinen neuen Film „Bullet Train“ vor. Erst gibt's ein Fotoshooting in der Nähe des Brandenburger Tors - dann eine große metaphysische Frage.