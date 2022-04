Am Freitag entscheidet sich, ob der ehemalige deutsche Tennisstar Boris Becker ins Gefängnis muss (Archivbild). FOTO: imago images/ZUMA Wire Entscheidung am Freitag Strafmaß für Boris Becker rückt näher — Muss der Ex-Tennisstar in Haft? , dpa und | 28.04.2022, 18:09 Uhr Von afp Jakob Patzke | 28.04.2022, 18:09 Uhr

Am Freitag entscheidet ein Gericht in London darüber, ob Boris Becker ins Gefängnis muss. Der ehemalige Tennisstar hat nach Ansicht einer Londoner Jury eine Immobilie verschleiert und unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen, weshalb sie ihn in vier Anklagepunkten schuldig sprach.