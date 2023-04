Andrea Bocelli Foto: Matthias Balk/dpa/Archiv up-down up-down Royals Bocelli: Auftritt für Charles „unschätzbares Privileg“ Von dpa | 15.04.2023, 14:35 Uhr

Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt. Neben Take That, Katy Perry und Lionel Richie wird beim „Krönungskonzert“ auch der italienische Tenor auftreten. Im Vorfeld spricht er von einer „großen Ehre“.