Bildung und Antirassismus „Black History Month": Worum es geht und wie er in Deutschland gefeiert wird Von Anneke Rietkerken | 06.02.2023, 19:13 Uhr

Februar ist „Black History Month“ – und das längst nicht mehr nur in den USA. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was es mit diesem Monat auf sich hat und warum er auch in Deutschland gefeiert wird.