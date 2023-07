So sieht es aktuell in Bielefeld-Großdornberg aus: Ein Ersatzschild soll die Stadtgrenze aufzeigen. Foto: Oliver Krato up-down up-down Kuriose Geschichte aus NRW Beliebtes Souvenir: Ortsschild gestohlen – und im Ausland entdeckt Von Jens Reichenbach | 31.07.2023, 07:30 Uhr

Ein Ortsschild verschwindet in Bielefeld – und taucht wieder auf. Aber nicht in Ostwstfalen, sondern auf einem Campingplatz in Bordeaux. Dort hatte es eine aufmerksame Polizistin aus Bielefeld entdeckt.