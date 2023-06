Alfons Schuhbeck Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Star-Koch BGH bestätigt Haftstrafe gegen Alfons Schuhbeck Von dpa | 19.06.2023, 14:39 Uhr

Kein Jahr ist es her, dass Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Gegen das Urteil hat er am Bundesgerichtshof gekämpft. Nun kam die Entscheidung aus Karlsruhe.