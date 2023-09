Vorfall im Saarland Betrunkener Autofahrer fährt vier Geschwister auf Fußgängerüberweg an Von Mark Otten | 03.09.2023, 16:16 Uhr Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Foto: dpa/BeckerBredel | Beckerbredel up-down up-down

Die Schwestern im Alter von 5, 12, 13 und 18 Jahren wurden in Krankenhäuser in Homburg gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.