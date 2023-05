Der Enkeltrick sorgt für eine emotionale Stresssituation. Betroffene lassen sich daher eher auf die Betrüger ein. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down So wirken Enkeltricks Warum ältere Menschen oft Opfer von Betrug und Abzocke sind – und was dagegen hilft Von Tilman Wrede | 16.05.2023, 16:59 Uhr

Eine 87-Jährige übergibt am Bahnhof 60.000 Euro an Betrüger. Falsche Polizeibeamte ergattern 30.000 Euro für die angebliche Freilassung der Tochter einer Rentnerin. Die Liste solcher Fälle ist lang. Wieso sind Senioren so anfällig für Enkeltricks? Und was passiert dabei im Gehirn?