Mehr als 3300 Kartons gestohlen Betrüger in Bremen stehlen Kaffee im Wert von über 250.000 Euro Von Sebastian Hanke | 30.03.2023, 12:05 Uhr

Zwei Betrüger haben in Bremen eine große Menge Kaffee entwendet und einen Schaden in sechsstelliger Summe verursacht. Die Polizei spricht jetzt eine besondere Warnung an die Bevölkerung aus.