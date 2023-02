Laut dem Bestatterverband Niedersachsen sind 85 Prozent aller Beerdigungen in dem Bundesland Feuerbestattungen. Foto: dpa/Thomas Frey up-down up-down Zahlen des Bestatterverbandes Warum Urnenbestattungen in Niedersachsen boomen Von dpa | 14.02.2023, 11:08 Uhr

Immer mehr Menschen lassen sich nicht mehr im Sarg bestatten: Die meisten Verstorbenen werden in Niedersachsen in Urnen beigesetzt, immer mehr in Ruhewäldern. Das sind die Gründe für die Entwicklung.