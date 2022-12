Kaffee, Kuchen und Geschenke: In der historischen S-Bahn in Hamburg kommt Weihnachtsstimmung auf. Foto: Patrick Kern up-down up-down Weihnachtsbahn wieder unterwegs Bescherung auf dem Gleis: Deshalb fährt der Weihnachtsmann in Hamburg mit dem Zug Von Patrick Kern | 04.12.2022, 09:12 Uhr

Nanu, was ist denn das für ein bunt beschmückter Zug? Wer an den Adventssamstagen in Hamburg auf die S-Bahn wartet, könnte sich diese Frage stellen. Denn hin und wieder fährt dort eine alte, weihnachtlich gestaltete S-Bahn. Und mit ihr der Weihnachtsmann höchstpersönlich.