Ursula Andress mit 007-Bikini Foto: UPI/dpa up-down up-down Auktion Berühmter 007-Bikini schafft es nicht nach Baden-Württemberg Von dpa | 18.12.2022, 15:43 Uhr

Für 240.000 Dollar hat in Dallas ein Bikini den Besitzer gewechselt. Der Kult-Zweiteiler, den Ursula Andress in einem James Bond Film getragen hat, wäre fast in einem deutschen Museum gelandet.