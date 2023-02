Simon Baker Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Filmfestspiele Berlinale 2023 - Das Jahr der kriselnden Männer Von dpa | 24.02.2023, 12:45 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Berlin werden am Samstag die Auszeichnungen verliehen. Welche Filme Chancen auf einen Preis haben - und warum Serienstar Simon Baker („The Mentalist“) in seiner neuen Rolle kaum wiederzuerkennen ist.