Tödlicher Unfall Mann wird in Berliner Paternoster eingeklemmt und stirbt – Zeuge muss betreut werden 25.05.2023

In Berlin ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Unglück gekommen: Ein älterer Mann ist in einem Paternoster eingeklemmt worden und gestorben. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort.