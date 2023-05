Zwei Schulkinder sind in einer Schule in Berlin-Neukölln vermutlich von einem Mann verletzt worden. Symbolfoto: dpa/Swen Pförtner up-down up-down Motiv derzeit unklar Mann sticht zwei Kinder auf Berliner Schulhof nieder – ein Kind in Lebensgefahr und | 03.05.2023, 16:58 Uhr | Update vor 2 Min. Von Mark Otten dpa | 03.05.2023, 16:58 Uhr | Update vor 2 Min.

Zwei Schulkinder sind am Mittwoch auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln von einem erwachsenen Angreifer verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag.