Wegen Personalmangels stellt die belgische Polizei die Kontrollen am Wochenende ein. FOTO: dpa/BELGA/Nicolas Maeterlinck (Symbolbild) up-down up-down Zum Sparen gezwungen Freie Fahrt für Raser? Belgische Polizei stellt Verkehrskontrollen ein Von Helmut Hetzel | 13.07.2022, 11:40 Uhr

Der belgischen Polizei fehlt es in erheblichem Maße an Geld und Personal. Das hat nun vor allem Konsequenzen für die nächtlichen Verkehrskontrollen am Wochenende. Kritiker fürchten ein falsches Signal für Raser und Drogenkonsumenten.