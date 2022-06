ARCHIV - Entschärfte und ausgebrante Granaten in einem Munitionslager und Zerlegebetrieb in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Notfälle Bei Baggerarbeiten rund 30 Granaten in Gartenanlage entdeckt Von dpa | 29.06.2022, 10:51 Uhr

Immer noch wird in Deutschland Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich gefunden. So auch jetzt wieder bei Baggerarbeiten in einer Gartenanlage bei Rostock.