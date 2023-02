Foto: Dirk Fisser Klage gegen die Verkehrsbehörde Streit ums Parken: Dieser Norddeutsche pocht aufs Recht – mit Folgen für uns alle? Von Daniel Benedict | 05.02.2023, 11:00 Uhr

In einer kleinen Straße in Norddeutschland kämpft ein Anwohner für das Recht und gegen Falschparker. Was als Park-Posse in Bremen begann, könnte alsbald Auswirkungen auf das Parken von Pkw in ganz Deutschland haben. Dies ist die Geschichte dahinter: