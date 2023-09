Jugendlicher tatverdächtig 14-Jähriger tot auf Schulgelände in Bayern gefunden Von dpa | 08.09.2023, 21:37 Uhr Die Polizei geht bei dem aufgefundenem Jugendlichen in Bayern von einem Tötungsdelikt aus. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

In Lohr am Main in Bayern soll ein Jugendlicher einen 14-Jährigen getötet haben. Das Opfer lag schwer verletzt auf einem Schulgelände.