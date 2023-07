«Barbie»-Film Foto: -/Warner Bros. Entertainment/dpa up-down up-down Film „Barbie“-Verbot in Vietnam: Warner Bros. erklärt Weltkarte Von dpa | 07.07.2023, 05:28 Uhr

In Vietnam soll der Film zukünftig nicht in den Kinos erscheinen. Nach der Entscheidung der Behörden in Hanoi hat sich das US-Filmstudio nun zu Wort gemeldet.