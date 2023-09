Box-Office „Barbie“ ist der weltweit erfolgreichste Film des Jahres Von dpa | 04.09.2023, 18:21 Uhr «Barbie» Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/dpa up-down up-down

Die Kinowelt strahlt in diesem Sommer in Pink: „Barbie“ hat ein Rekordergebnis einegspielt - obwohl der Film in einigen Ländern verboten ist.