Double Features „Barbenheimer" als Kinoerlebnis Von dpa | 15.08.2023, 07:36 Uhr

„Barbie“ und „Oppenheimer“ im Doppel: Die beiden Filme haben wenig gemeinsam, außer, dass sie am selben Tag in die Kinos gekommen sind. Dennoch bieten einige Kinos ein besonderes Programm an.