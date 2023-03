Banküberfall Foto: Tom Musche/dpa up-down up-down Kriminalität Banküberfall mit zwei Verletzten - drei Täter auf Flucht Von dpa | 02.03.2023, 23:17 Uhr

In Sachsen-Anhalt stürmen am Abend drei maskierte Männer in eine Bankfiliale - einer versprüht Reizgas, während die anderen nach Beute suchen. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.