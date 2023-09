Katastrophe Bangen und Beten um Verschüttete nach Erdbeben in Marokko Von dpa | 11.09.2023, 03:05 Uhr | Update vor 7 Min. Erdbeben in Marokko Foto: Khaled Nasraoui/dpa up-down up-down

In der Nacht zu Samstag bebt in dem nordwestafrikanischen Land die Erde. Tausende sterben, Hunderte werden noch immer vermisst. In den schlimm betroffenen Bergdörfern herrscht Ausnahmezustand.