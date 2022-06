ARCHIV - Farin Urlaub (l-r), Bela B und Rod Gonzales stehen auf der Bühne eines Open-Air-Musikfestivals. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Auftritten Band Die Ärzte startet Open-Air-Tour in Hannover Von dpa | 03.06.2022, 06:32 Uhr

Die Band Die Ärzte startet an diesem Freitag (20.30 Uhr) ihre Open-Air-Tour mit Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Auftaktkonzert auf der Expo Plaza in Hannover ist ausverkauft - 25.000 Menschen werden erwartet. Einlass ist bereits um 16.00 Uhr. Als Vorgruppen sind Dampfmaschine und Antilopen Gang angekündigt. Auch die folgenden Konzerte der „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ in Köln (4. Juni) und Dresden (9. Juni) sind nach Angaben der Band ausverkauft.