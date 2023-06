S-Bahn in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Kriminalität Bahn: Millionenschäden durch Graffiti und Vandalismus Von dpa | 19.06.2023, 05:40 Uhr

Graffiti kann Kunst sein. Oft sind es jedoch nur Schmierereien. So oder so: Rechtlich gesehen ist Sprayen in der Regel strafbar - und teuer.