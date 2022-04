Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz FOTO: BORIS ROESSLER Kriminalität Autoscooterfahrt endet mit Messerattacke Von dpa | 12.04.2022, 16:47 Uhr | Update vor 8 Min.

Bei einem Streit über eine Autoscooterfahrt auf einem Jahrmarkt in Bremen hat ein 51-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag fuhr der 51-jährige Mann am Montag mit seiner Tochter Autoscooter, als ihn zwei sechs- und zehnjährige Mädchen mit ihrem Scooter rammten. Als der Mann diese daraufhin beschimpfte, schritten Vater und Onkel der Kinder ein. Die Männer wurden handgreiflich, der 51-Jährige zückte ein Messer. Der 35 Jahre alte Onkel wehrte sich mit einem Gürtel, wurde aber am Oberkörper verletzt und mit einer Stichwunde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest, sie ermittelt gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.