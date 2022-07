Zwei beschädigte Autos stehen am Unfallort auf einer Staatsstraße bei Fuchsmühle, einem Ortsteil des Marktes Hohenfels im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Foto: Haubner/vifogra/dpa FOTO: Haubner up-down up-down Tödlicher Unfall Auto fährt in Menschengruppe: Nun zwei Tote Von dpa | 08.07.2022, 22:22 Uhr

Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei kam ein 36 Jahre alter Mann ums Leben. Nun starb ein weiteres Unfallopfer.