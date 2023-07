Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen grünen Mustang handeln. Foto: dpa/Moritz Frankenberg up-down up-down Oldtimer-Show in Hannover Auto fährt in Menschenmenge – ein Opfer schwebt in Lebensgefahr Von dpa | 22.07.2023, 15:03 Uhr | Update vor 8 Min.

Ein Auto ist in Hannover bei einer Autoshow in eine Menschengruppe gefahren, die Polizei geht von mehreren Verletzten aus. Die Beamten nennen einen ersten Anhaltspunkt, was der Auslöser gewesen sein könnte.