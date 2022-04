Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto) FOTO: Julian Stratenschulte/dpa. Verletzte in Leverkusen Auto fährt in Menschengruppe: Mutter und Kind schwer verletzt Von dpa | 23.04.2022, 16:56 Uhr | Update vor 18 Min.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren und zunächst geflüchtet. Es traf eine Mutter und ihre beiden Kinder, die Frau und ein Kind sind schwer verletzt.