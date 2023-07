Über ein Jahrhundert musste eine Bibliothek in den USA warten, bis sie ein ausgeliehenes Buch zurückbekam. Symbolfoto: dpa/Peter Steffen up-down up-down Werk 1904 ausgeliehen Rückgabefrist 119 Jahre überzogen: Wie ein Buch den Weg zurück in die Bibliothek fand Von Maria Lentz | 10.07.2023, 14:10 Uhr

Haben Sie schon einmal ein Buch zu spät in die Bibliothek zurückgebracht? Die Ausleihzeit eines wissenschaftlichen Werkes in den USA ist allerdings nicht so schnell zu toppen: 119 Jahre dauerte es, bis das Buch durch einen Zufall zurückgegeben werden konnte.