Comedian Atze Schröder Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Comedian Atze Schröder: „Ich bin einfach schlauer geworden“ Von dpa | 26.05.2023, 13:48 Uhr

Er sagt, er habe sich in den letzten Jahren verändert - zum Besseren. Was geblieben ist: Er will die Leute zum Lachen bringen. Doch manchmal sollen seine Witze auch ein bisschen aufrütteln.