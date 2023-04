Die Polizei rückte zum Einsatz in der Duisburger Innenstadt an. Symbolfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Mutmaßliche Täter auf der Flucht Attacke mit mehreren Verletzten in Duisburger Fitnessstudio Von dpa | 18.04.2023, 19:46 Uhr | Update vor 9 Min.

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher.