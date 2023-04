In diesem Fitnessstudio in Duisburg soll es zur Attacke gegen vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe gekommen sein. Foto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Zugriff in seiner Wohnung Attacke im Fitnessstudio: Polizei fasst gesuchten Tatverdächtigen und | 23.04.2023, 10:56 Uhr Von Patrick Kern dpa | 23.04.2023, 10:56 Uhr

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nun hat die Polizei den gesuchten Tatverdächtigen gefunden und festgenommen.