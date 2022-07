ARCHIV - Blick vom Eiffelturm über das Marsfeld auf den Grand Palais Éphémère. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB FOTO: Jan Woitas up-down up-down Kunst Art Basel in Paris: Messe will mit über 150 Galerien starten Von dpa | 13.07.2022, 12:06 Uhr

Sie gilt als bedeutendste Messe für Gegenwartskunst. Im Oktober geht die Art Basel in Paris an den Start. Die Metropole will mit dem Kunst-Event auch die eigene kulturelle Position unterstreichen.