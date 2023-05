Lord Of The Lost Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Song Contest ARD: Deutschland tritt weiter beim ESC an Von dpa | 15.05.2023, 14:07 Uhr

Trotz Pleiteserie und wieder einmal letztem Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) hält die ARD an Deutschlands Teilnahme bei der größten Musikshow der Welt fest. „Wir sind in jedem Jahr mit großer Freude dabei. Und das bleibt auch so“, teilte eine Sprecherin des bei der ARD zuständigen Norddeutschen Rundfunks (NDR) am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.