Erster Auftritt des Mädchenchores der Domspatzen Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Konzert Applaus für ersten Mädchenchor der Regensburger Domspatzen Von dpa | 18.12.2022, 15:16 Uhr

In Novum in der Geschichte des traditionsreichen Chors: Zum ersten Mal ist ein Mädchenchor im Dom St. Peter in Regensburg aufgetreten. Der Dompropst spricht von einem „wunderbaren Geschenk“.