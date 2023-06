Wegen des Protesttags dürften am Mittwoch viele Apotheken geschlossen haben. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Bundesweiter Protesttag Apotheken am Mittwoch geschlossen – wo Sie notfalls Medikamente erhalten Von Jakob Patzke | 13.06.2023, 14:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Mittwoch schließen viele Apotheker ihre Geschäfte, um sich am bundesweiten Protesttag zu beteiligen. An wen sich Menschen wenden können, wenn sie dringend Medikamente benötigen.