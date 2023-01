E-Scooter Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Verkehr Anpassung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer gefordert Von dpa | 20.01.2023, 06:42 Uhr

Sind die Strafen für alkoholisiertes Fahren mit E-Scootern zu hoch? Einige Experten schätzen das so ein. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar wollen sie sich von Mittwoch an darüber austauschen.