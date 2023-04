Autorin Anne Perry gestorben Foto: Alejandro Garcia/EFE/dpa up-down up-down Britische Erfolgsautorin Anne Perry mit 84 Jahren in USA gestorben Von dpa | 13.04.2023, 16:11 Uhr

Die erfolgreiche britische Krimiautorin Anne Perry, die in ihrer Jugend selbst an einem Mord beteiligt gewesen war, ist im Alter von 84 Jahren in Los Angeles gestorben. Den Tod der Autorin von „Der Würger von der Cater Street“ und anderen Titeln bestätigte ihr Pariser Verlag 10/18 am späten Mittwochabend auf Facebook und Twitter.