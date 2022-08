Angelique Kerber erwartet ein Kind. FOTO: Zac Goodwin/PA Wire/dpa up-down up-down Es ist das Erste Angelique Kerber sagt US Open ab – weil sie schwanger ist Von dpa | 24.08.2022, 12:14 Uhr

Tennis-Profi Angelique Kerber, einstige Weltranglistenerste, erwartet ein Kind. Die US Open in New York wird sie deshalb verpassen.