Polizei Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down NRW Angefahrener Polizist schwebt in akuter Lebensgefahr Von dpa | 28.06.2023, 12:26 Uhr

In Essen fährt ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle einen Polizisten an - und schleift ihn mehrere Meter mit. Der Verdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.