Polizei-Absperrung Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa up-down up-down Urteile An Leichen vergangen - weiteres Urteil gegen Doppelmörder Von dpa | 07.12.2022, 18:35 Uhr

An mehr als hundert toten Mädchen und Frauen soll er sich sexuell vergangen haben. Der Mann sitzt bereits in England wegen eines Doppelmordes in Haft. Wie konnte er jahrelang unentdeckt bleiben?