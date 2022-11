"Amsterdam" Foto: -/Walt Disney Company/dpa up-down up-down Krimikomödie „Amsterdam“ mit Christian Bale und vielen Topstars Von dpa | 02.11.2022, 12:39 Uhr

Drei Freunde werden im New York der 30er Jahre in einen mysteriösen Mordfall verwickelt. Der neue Film von David O. Russell basiert auf einem politischen Putschversuch in den USA, den es tatsächlich gab.