Jobcenter Symbolfoto: dpa Einsatzkräfte vor Ort Amokalarm in Jobcenter in Berlin: Polizei findet nichts Auffälliges Von dpa | 16.02.2023, 16:36 Uhr | Update vor 3 Min.

In einem Jobcenter in Berlin ist am Donnerstag Amokalarm ausgelöst worden. Bisher hat die Polizei nichts Auffälliges gefunden.