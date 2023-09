Festspiele „American Fiction“ gewinnt beim Filmfest in Toronto Von dpa | 17.09.2023, 21:58 Uhr | Update vor 44 Min. Toronto International Film Festival 2023 Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa up-down up-down

Das Regiedebüt von Cord Jefferson thematisiert die Rassendynamik in den USA mit einem Blick auf Stereotypen in der Literaturindustrie. Beim Filmfestival in Toronto begeisterte die Satire das Publikum.