Einschaltquoten Alina Fritsch mit den „Toten vom Bodensee" vorn Von dpa | 07.02.2023, 13:34 Uhr

Schauspielerin Alina Fritsch hat in der ZDF-Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“ einen sehr guten Einstand als TV-Ermittlerin erlebt. 7,69 Millionen (27,0 Prozent) schalteten am Montagabend ab 20.15 Uhr den ersten Auftritt der 32-Jährigen als österreichische Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann in der Folge „Nemesis“ ein.